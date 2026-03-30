«Красивые и талантливые»: Вайнберг об актерах фильма «Твое сердце будет разбито»

Поиск такого редкого сочетания стал главной задачей, с которой команда успешно справилась.

Во время выбора героев для фильма «Твое сердце будет разбито» в первую очередь смотрели на их внешность. Об этом режиссер работы Михаил Вайнберг рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере кинокартины.

«Первый и самый главный принцип — это красота. Для меня было очень важно, чтобы эту красивую историю рассказывали очень красивые люди», — подчеркнул режиссер.

Но одной лишь внешности оказалось недостаточно. Герои фильма должны были быть еще и талантливыми. Поиск такого редкого сочетания, по словам режиссера, стал главной задачей, с которой команда успешно справилась.

«Знаете, вот это совмещение очень красивых и очень талантливых людей — это очень редкое качество. И ровно таких людей мы искали и нашли», — сказал Вайнберг.

«Твое сердце будет разбито» — это мелодрама, в основу которой легло одноименное произведение российской писательницы Анны Джейн. Фильм рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая, перейдя в новую школу, сталкивается с травлей. Чтобы защитить себя, она заключает сделку с бунтарем по кличке Барс. Он притворяется ее парнем, а она помогает ему в учебе. Однако вскоре между подростками вспыхивают настоящие чувства.

В медиасреде фиксируют взлеты не только новинок, но других, уже давно вышедших, проектов. Новый национальный рейтинг сериалов от Медиалогии показывает, какие картины находятся в фокусе аудитории сегодня. Актуальные данные доступны по ссылке.

