Открылся «портал в ад»: на Солнце зафиксирована мощная вспышка

На Солнце зафиксирована мощнейшая за двое суток вспышка

Ученые предупреждают: последствия могут дойти до Земли уже в ближайшие дни.

На Солнце произошла вспышка высшего класса. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии XRAS.

Редкое явление зафиксировали утром 30 марта. На поверхности звезды образовалась область с колоссальным выбросом энергии — специалисты описали ее как «портал в ад». Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который уже регистрируют космические приборы.

Это событие стало вторым заметным проявлением солнечной активности за последние двое суток. По предварительным оценкам, основная часть выброшенного вещества движется в сторону от Земли.

Тем не менее ученые не исключают, что часть плазмы может задеть планету. В таком случае уже в начале апреля возможны магнитные бури и сбои в работе техники.

