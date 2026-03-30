«Прошла все его проверочки»: Гузеева о дружбе с Говорухиным

Гузеева дружила с Говорухиным, но снималась у него лишь в массовке

Режиссер не запомнил актрису после совместной работы над сериалом «Место встречи изменить нельзя».

Несмотря на то, что заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева снялась у режиссера и народного артиста России Станислава Говорухина лишь в массовке, позже им удалось подружиться. Об этом рассказала сама актриса на «Мосфильме» на торжественном вечере, посвященному 90-летию со дня рождения постановщика.

Гузеева призналась, что попала на съемки сериала «Место встречи изменить нельзя случайно».

«Меня заманили. Мне было 18 лет. Меня обещали познакомить с Высоцким (актером, поэтом и музыкантом Владимиром Высоцким. — Прим. ред.) <…> Этот эпизод, что я снималась в массовке, я как-то так его дико стеснялась и никогда никому не рассказывала», — вспоминала актриса.

Но однажды она решила напомнить об этом самому Говорухину. Он удивился, так как не помнил работу Гузеевой в том проекте.

По-настоящему они познакомились уже в 1990 году на общем мероприятии. Несмотря на то что артистка очень смущалась во время общения с именитым режиссером, им удалось разговорится. Говорухин сразу же предложил им перейти на «ты».

Позднее они начали дружить, встречаться семьями и ходить друг другу в гости.

«Я с Урала, и он эту кухню очень хорошо знает, и он все время меня ловил на том, как едят пельмени. Он говорил: „Вот Москвичи же со сметаной, а вот ты как?“ Я прошла все его, так сказать, проверочки, все эти тесты», — рассказывала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Станислав Говорухин оказал сильное влияние на президента РФ Владимира Путина. В 2011 году постановщик возглавил предвыборный его предвыборный штаб.

