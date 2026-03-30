Ормузский пролив под замком: как война в Иране влияет на мировой кризис

Трамп не смог снизить цены на нефть и газ заявлениями о переговорах с Ираном

Фото: Reuters/Dado Ruvic

Европа почувствует реальный дефицит энергоресурсов уже в апреле.

Всю неделю президент США Дональд Трамп пытался сбить стоимость энергоресурсов заявлениями о «конструктивных переговорах» с Ираном. На несколько дней цены на нефть даже опускались ниже 100 долларов (примерно восемь тысяч рублей), однако затем снова пошли вверх. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на агентство Reuters.

Война уже сократила мировые поставки нефти на 11 миллионов баррелей, это примерно 1 700 литров, в сутки. По прогнозам аналитиков Macquarie Group, если конфликт на Ближнем Востоке затянется до июня, цена барреля может подскочить до 200 долларов, это примерно 16 тысяч рублей.

«С каждым днем рыночное давление нарастает. Азиатские страны уже используют резервные запасы», — сказал генеральный директор австралийской консалтинговой компании XAnalysts Мукеш Сахдев.

Евросоюз тем временем готовится к тяжелому сезону закачки газа. Цены на голубое топливо сейчас на 70% выше февральских показателей. При этом запасы в европейских хранилищах уже на шесть миллиардов кубометров меньше, чем прошлой зимой.

Ситуацию осложняет остановка поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ. Глава транснациональной нефтегазовой компании Shell Ваэль Саван предупредил, что Европа почувствует реальный дефицит энергоресурсов уже в апреле.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп объявил о продлении моратория на удары по иранским энергообъектам, ожидая от Ирана разблокировки Ормузского пролива. Восстановление мировой торговли энергоносителями поможет спасти экономику.

