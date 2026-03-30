«Спасибо»: за что Владимир Путин благодарен Станиславу Говорухину

Режиссер в 2011 году возглавил предвыборный штаб президента.

Народный артист России Станислав Говорухин оказал сильное влияние на президента РФ Владимира Путина. Об этом сказал сам глава государства в своем видеообращении, показанном на вечере, посвященном 90-летию режиссера.

«Станислав Сергеевич Говорухин не только яркий талантливый человек, выдающийся режиссер, но и общественный деятель. Не могу! Да, и не хочу давать оценку его творчеству. Потому что эти оценки даны миллионами наших граждан, которые воспитывались, любили и до сих пор любят его произведения», — сказал Путин.

Глава государства также отметил: Говорухин был общественным деятелем. Путин вспомнил то, как Станислав Сергеевич в 2011 году возглавил его предвыборный штаб.

«Это было неожиданно для меня. Я ему очень благодарен. Потому что поддержка такого авторитетного человека много значит», — сказал Путин.

Также президент рассказал, что, когда он лично познакомился с Говорухиным, то понял насколько в действительности этот человек талантлив во всех аспектах. Глава государства признался: некоторые фразы кинорежиссера он помнит по сей день.

Станислав Говорухин умер в 2018 году. Ему было 82 года.

