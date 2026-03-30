В Люберцах двухлетний ребенок выпал из окна

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В подмосковных Люберцах случайные прохожие спасли двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Как сообщили в Следственном комитете Московской области, уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Малыш сорвался с окна дома в поселке Октябрьский и приземлился на козырек подъезда. Очевидцы среагировали мгновенно. Один из мужчин забрался на навес и передал ребенка второму спасителю, который подхватил его внизу.

«В настоящее время следователь выехал на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, пока его мама находилась в соседней комнате. По предварительным данным, малыш, оставшись один, забрался на стул и затем на подоконник. Он оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и упал на улицу.

Ребенка оперативно доставили в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В пресс-службе МВД Бурятии уточнили, что семья является благополучной и не состоит на учете.

