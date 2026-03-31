Большой театр — не просто театр. Это бренд, который знает каждый в мире.

Одному из самых старейших театров России — Большому театру — 28 марта исполнилось 250 лет. Это важное событие в мире искусства. Как изменился Большой театр после реконструкции? Чем он отличается от Мариинского? И в чем секрет русского балета? Об этом 5-tv.ru рассказала народная артистка России, прима Большого театра Светлана Захарова.

Про ауру «старого» Большого театра

«250 лет большому театру, более 20 лет работаю и служу. Вспоминая свой первый выход на сцену Большого театра, это было для меня огромным событийным днем, потому что, вы знаете, у Большого театра есть два этапа. Это до реконструкции и после реконструкции», — сказала Захарова.

Народная артистка уточнила, что она пришла в театр еще до реконструкции. По ее мнению, тогда в здании царила своя особая аура, энергетика.

«Иногда, знаете, даже было ощущение, что вечером, когда гаснет свет, когда уже все коллеги расходятся по домам после спектакля, и ты последняя выходишь, потому что спектакль заканчивается позже, и пока соберешься, пока отдохнешь, проходишь мимо сцены и немножко даже как-то было жутковато», — пояснила прима, добавив, что было чувство, будто за тобой всегда кто-то следит.

Такие эмоции, как отметила Захарова, вызывали те самые исторические залы, которыми сейчас можно любоваться лишь по фотографиям или видео, где запечатлены многие выдающиеся танцоры: Галина Уланова, Владимир Васильев, Майя Плисецкая.

Светлана Захарова отметила, что когда выходишь на сцену Большого театра, то с одной стороны, ты испытываешь радость, а с другой — невероятный страх, так как осознаешь, какие великие люди стояли здесь до тебя.

«Новая» жизнь Большого театра

Светлана Захарова рассказала, что после того, как Большой театр закрыли на реконструкцию, вся труппа с замиранием сердца ждала день, когда все они смогут вновь выйти на родную сцену.

После реконструкции Большой театр сильно изменился. Как отметила Захарова, сцена стала совершенно другой. В какой-то момент она почувствовала, что у сцены пропал тот самый непревзойденный дух.

«Сейчас после реконструкции начался этап другого времени. И надо сейчас все сделать для того, чтобы это все снова стало живым, настоящим. И я понимала, что теперь история лежит на наших плечах. Сейчас мы должны вдохнуть вот ту жизнь и эту энергию, которую всегда нес театр. И постепенно, постепенно, постепенно театр начал дышать новой жизнью. Началась другая история», — сказала Захарова.

Балерина отметила: в настоящее время сцена живет, она дышит, она вновь обрела свое звучание.

Чем Большой театр отличается от Мариинского?

Светлана Захарова пришла в Большой уже состоявшейся артисткой. До этого она много лет работала в одном из лучших театров Санкт-Петербурга — Мариинском. Придя в Большой, она сразу увидела огромную разницу между двумя легендарными театрами.

«Сцена Большого Театра требует другой эмоциональной подачи, другого заполнения. Сцена намного больше, зрительный зал намного больше, больше, яростно», — пояснила Захарова.

Она призналась, что первое время ей приходилось многому учиться.

«Когда я почувствовала, что вот наконец-то пришло то, что я полностью владею зрительным залом, это было для меня большим счастьем», — поделилась народная артистка России.

В чем секрет русского балета?

Оглядываясь на 250-летнюю историю Большого театра, нельзя не вспомнить про феномен «русского балета», который так сильно ценят за рубежом. По мнению Захаровой, весь секрет заключается в безупречно отточенной технике.

«Душой исполненный полет. Это как раз про русскую школу. Иногда даже настолько эмоции русских артистов захватывают, что они не обращают внимания ни на что. И как я говорю, что надо танцевать, действительно, отдаваясь полностью с душой, с настроением, с правильной подачей, и тогда вся техника будет получаться сама собой. И это нас отличает, конечно же, русских, от многих других школ», — сказала балерина.

Творческая карьера Светланы Захаровой была яркой не только в России, но и за рубежом. Сегодня она с уверенностью говорит: русские танцоры — самые лучшие.

Большой театр всегда будет молодым!

Светлана Захарова не сомневается: несмотря на солидный возраст Большой театр никогда не постареет. Секрет его молодости — талантливые юные танцоры. Каждый год на сцену выходят новые потрясающие артисты балета, уточнила балерина.

«Если я могу сегодня говорить о балете, то это уникальная группа Большого театра, балетная группа, которой сегодня, смело могу сказать, равных в мире нет», — резюмировала Светлана Захарова.

