Смертельная ловушка: крокодил растерзал набиравшую воду в реке женщину

Трагедия произошла на глазах у очевидцев.

В Кении крокодил растерзал женщину, которая пришла к реке, чтобы набрать воды. О случившемся сообщило издание Citizen Digital.

Трагедия произошла днем на реке Яла в районе Усигу. Жертвой хищника стала 35-летняя Люси Адиамбо Оум. Она подошла к воде с ведром, а в следующую минуту на нее набросился хищник. Один из свидетелей заметил происходящее и поднял тревогу, увидев, как животное утягивает женщину к середине реки.

На поиски были направлены сотрудники кенийской службы дикой природы вместе с местными жителями. Спасательная операция заняла около двух часов, после чего из воды извлекли тело погибшей.

Заместитель главы округа Бета Оньянго пояснил, что в этот период уровень воды в реке повышен из-за сезона дождей, а активность крокодилов возрастает. Тело направили в морг больницы Бондо для проведения экспертизы.

После трагедии жители обратились к властям с требованием усилить меры безопасности. В частности, бывший советник Джон Обера Омбере призвал обратить внимание на участившиеся случаи нападений.

Представители местной администрации также рекомендовали людям не подходить к реке для бытовых нужд, чтобы избежать подобных происшествий.

