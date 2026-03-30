Бомба замедленного действия: в России растет смертность из-за лишнего веса

Цифры оказались тревожнее, чем принято считать.

В России значительная часть смертей связана с заболеваниями, возникающими на фоне избыточной массы тела. Об этом Газете.ру рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

По ее словам, речь идет о так называемых алиментарно-зависимых заболеваниях. К ним относятся сахарный диабет второго типа, атеросклероз, артериальная гипертония, остеопороз, подагра, а также некоторые виды онкологических заболеваний.

Погожева отметила, что, по оценке академика Российской академии наук Дмитрия Никитюка, подобные патологии становятся причиной примерно 28% всех смертей в стране. Она добавила, что с учетом других факторов — включая влияние окружающей среды, наследственность и травмы — вклад неправильного питания в развитие этих заболеваний может достигать от 30 до 65%.

Специалист также обратила внимание на тревожные прогнозы. По ее данным, к 2050 году более 70% жителей России могут столкнуться с проблемой избыточного веса и ожирения, что неизбежно приведет к росту числа сопутствующих заболеваний.

Кроме того, в глобальном масштабе ситуация выглядит не менее серьезной. По оценкам экспертов, уже к середине века около 60% взрослого населения планеты будут страдать от болезней, связанных с лишним весом, прежде всего от диабета второго типа, сердечно-сосудистых нарушений и некоторых форм рака.

