«Щавель» против «каталога»: в каких словах россияне чаще всего ищут ударения

Россияне чаще всего ищут ударения в словах «щавель» и «красивее»

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Статистика показала неожиданные слабые места даже у грамотных пользователей.

Россияне все чаще обращаются к порталу «Грамота.ру», чтобы проверить правильную постановку ударения в словах. Об этом сообщили представители сервиса, данные приводит РБК.

Наиболее заметный рост интереса за последний год показали слова «щавель» — число запросов увеличилось на 75,9%, «красивее» — на 66,9%, «каталог» — на 66,4%, «ходатайство» — на 65,2%, «оптовый» — на 64,7%, «туфля» — на 64,4%, «сливовый» — на 62,8%.

При этом интерес к некоторым словам, наоборот, снизился: «свекла» стали искать реже на 40,4%, «баловать» — на 27%, «феномен» — на 19,1%.

Специалисты отмечают, что основная причина таких запросов — сложности с орфоэпией. Старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Светлана Друговейко-Должанская пояснила, что именно вопросы ударения традиционно вызывают наибольшие затруднения у пользователей.

При этом активность заметно зависит от времени года. Летом интерес к подобным запросам снижается, что связывают с окончанием учебного года и завершением экзаменационного периода.

Пользователи также активно проверяют написание заимствованных слов и неологизмов. Среди популярных — «кешбэк», «шорт-лист» и «офлайн». При этом нередко допускаются ошибки: например, варианты «кэшбэк» или «оффлайн». В корректной форме в первом случае не используется буква «э», а во втором отсутствует удвоенная «ф».

Отдельные трудности вызывают правила написания составных предлогов, таких как «в соответствии», выбор одной или двух букв «н» в суффиксах, а также постановка запятых в сложных союзах.

Интерес к языковым нормам также зависит от календаря. В мае пользователи чаще проверяют написание выражения «последний звонок», а в конце августа и начале сентября — «день знаний». В течение учебного года на портал нередко вводят целые задания из школьных учебников, тогда как летом такие запросы почти исчезают.

Вопросы развития русского языка остаются актуальными и на государственном уровне. Президент России Владимир Путин в начале февраля утвердил перечень поручений, направленных на поддержку языка.

В частности, речь идет о разработке предложений по изучению русского языка как государственного в вузах, а также о создании учебных пособий для школьников в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

