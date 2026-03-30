«Поддержим друзей»: Россия считает долгом помочь Кубе во время энергетического кризиса

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российскую нефть ждут еще и в Южной Корее.

Российский танкер прорвал нефтяную блокаду Кубы. Судно со ста тысячами тонн топлива сейчас разгружается в одном из портов. Остров Свободы остался без электричества и горючего из-за действий Вашингтона. Но на этот раз американцы мешать не стали. Дональд Трамп признал, что лично разрешил танкеру из нашей страны доставить груз. Информацию о гуманитарном рейсе прокомментировали в Кремле.

«Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям. Мы рады, что эта партия нефтепродуктов прибудет на остров, точнее уже прибыла. Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что действительно заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российскую нефть сейчас ожидают и в Южной Корее. Из-за глобального кризиса других поставщиков там не осталось. В правительстве республики подтвердили, что первую партию топлива импортировала одна из компаний. А Сербия договорилась с Россией о трехмесячном продлении газового контракта. Об этом заявил президент Александр Вучич.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.