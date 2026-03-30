Фото, видео: Instagram*/ yaroslavshynder; 5-tv.ru

Машину могли купить на средства, полученные от игры, в разработке которой участвовал артист.

Масштабные потери на фронте режим Зеленского пытается компенсировать, постоянно ужесточая мобилизацию. Впрочем, делать это становится сложнее.

Эти кадры из Харькова, где прохожие вырвали из рук военкомов очередную жертву. Сотрудники ТЦК схватили на улице и затащили в микроавтобус местного жителя. Чтобы спасти юношу, очевидцы выломали дверь. Получив отпор, сотрудники ТЦК предпочли отпустить мужчину.

С призывами о помощи обратилась к подписчикам и супруга украинского актера Ярослава Шиндера. Звездный статус не остановил военкомов — его схватили прямо в такси.

По иронии судьбы, Ярослав участвовал в разработке популярной игры «Сталкер-2». Ее авторы спонсировали киевские формирования, в том числе передавали им микроавтобусы. По некоторым данным, в ТЦК актера отвезли на машине, которую могли купить на средства от продажи игр.

Сотрудники ТЦК на Украине используют сайты знакомств для поимки потенциальных новобранцев. Об этом на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц военкомата.

По ее словам, силовики выманивают мужчин из дома якобы на романтические встречи, после чего хватают и везут в ТЦК. В арсенале военных по-прежнему грубое насилие, облавы устраивают на улицах, в столовых и фитнес-центрах, за что на Украине их прозвали «людоловами».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.