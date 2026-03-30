Прогулки по промзоне, а не Арбату: британского дипломата заподозрили в шпионаже

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудник посольства уверял, что его интересует культура России. Но что скрывалось за его словами?

Стало известно, что нелегальным сбором информации занимался второй секретарь британского посольства. Его особо интересовали чувствительные данные о нашей экономике. Шпиона с дипломатическим прикрытием уже лишили аккредитации и в ближайшие две недели он покинет Россию. О том, как наши спецслужбы вышли на агента — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Первой зацепкой оперативников стали эти снимки. В объектив попал сотрудник британского посольства — Янсе Ван Ренсбург. По легенде — лыжная прогулка. Но маршрут, мягко говоря, не для туриста: лыжня пролегает прямо через промышленную зону, в непосредственной близости от режимных объектов министерства обороны.

Дипломат, прежде не бывавший в России, якобы, интересующийся нашей культурой, все чаще попадает в поле зрения оперативников в нетипичных для прогулок местах: почему-то он выбирает не Красную площадь или Арбат, а окраины Москвы и ее промзону.

Очередной эпизод: старые граффити на покосившихся гаражах. В кадре Ренсбург уже не один, а с коллегами из посольства. Сначала странный ритуал, похожий на танцы. Затем узкая тропа, ведущая ближе чем на километр к «режимке». Янсе Ван Ренсбург что-то сосредоточенно отмечает в телефоне и под прикрытием движений передает устройство сообщнице.

Так и выяснилось, что в Москву под видом дипломата приехал очередной разведчик. Спектр интересов широкий. Вот он вместе с сотрудницей посольства посещает институт проблем комплексного освоения недр. А вот встречается с финансистом Андреем Успенским, который в свое время учился в Лондоне и очень полюбил британские гранты. Со временем шпиона все чаще стали замечать в регионах.

В Москве за британцами присматривают внимательно, так что они пытаются плести агентурную паутину в регионах. Думают, что там могут скрыться от глаз контрразведчиков. И как раз на этом прокалываются. Чуть больше года назад в разных регионах страны взяли с поличным целую группу агентов MI-6. Высланный из страны Блэйк Патель, например, плотно работал с сотрудниками Духовного управления мусульман и специалистами по Ближнему Востоку. А Джессика Дэйвенпорт, Томас Хиксон и Эндрю Каллум паслись в окружении тех, кто публично поливает Россию грязью: оппозиционные журналисты, блогеры и юристы с сомнительной репутацией.

Там очень много знакомых для нас лиц, в том числе бывших сотрудников московской разведточки SIS, работающих с позиции посольства Великобритании в Москве. Любопытно посмотреть на типаж британского шпиона. Это можно хорошо изучить, если составить условный фоторобот. Янсе Ван Ренсбург тоже подходит.

«Если обобщить фотоданные разведчиков, которых MI-6 засылает под „крышей“ дипломатического корпуса, вырисовывается картина: молодые, с приятной внешностью, подтянутые. Только что из университета — образованные, но без оперативного опыта. Однако задачи им ставят такие, будто за плечами минимум десять лет нелегальной работы», — отметил корреспондент.

Вероятно, потому современную агентуру MI-6 так быстро разоблачают — сказывается банальное отсутствие опыта. Вот и Янсе Ван Ренсбург быстро посыпался. Его уже лишили аккредитации и дали две недели, чтобы собрать свои вещи и отправиться обратно в Британию. К другим фигурантом оперативного видео, как действующим сотрудникам посольства, так и российским специалистам, которые встречались с ними, теперь особое внимание.

