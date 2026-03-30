Минцифры нашло способ вернуть российские приложения в AppStore

В стране могут ограничить оплату сервисов компании.

Минцифры РФ рассматривает возможность принудить компанию Apple вернуть российские приложения в магазин приложений AppStore. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Ведомство обсудило с «большой четверкой» операторов сотовой связи в России возможность приостановки оплаты сервисов американской компании со счета мобильного телефона. Ожидается, что это может вынудить Apple вернуть российские сервисы в AppStore.

«В Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика», — отметил источник.

Многие российские приложения были исключены из списка доступных в AppStore в 2022 году под предлогом санкций. Кроме того, Apple игнорирует ряд требований законодательства РФ. Например, не исполняет решение ФАС об «окне выбора» поисковика. Также компания не выполняет требование об установке магазина приложений RuStore и ограничивает альтернативные способы оплаты.

Помимо этого, Apple не удаляет из российского сегмента AppStore часть сервисов VPN, что является требованием Роскомнадзора.

Ранее 5-tv.ru писал, что американская корпорация Apple планирует пересмотреть подход к выпуску новых смартфонов и в 2026 году сделает ставку на премиальные версии iPhone, временно отложив производство базовых моделей.

