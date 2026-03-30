Играют на чувстве тревоги: как распознать фейковое сообщение о взломе аккаунта

Депутат Немкин: в сообщениях от реальных сервисов нет ссылок для защиты аккаунта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мошенники часто присылают уведомления от имени банков или государственных сервисов.

Мошенники от имени банков и государственных сервисов присылают фальшивые сообщения о взломе аккаунта. Об этом изданию Life.ru рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Он отметил, что преступники эффективно используют страхи людей себе во благо. Мошенники сознательно играют на чувстве тревоги и срочности, когда присылают лживые сообщения о взломе аккаунта в том или ином сервесе.

Человек в подобных ситуациях склонен действовать импульсивно и не проверять источники. Поэтому он без сомнений может пройти по ссылке, которую злоумышленники присылают вместе с оповещением о взломе. Якобы там можно защитить свою учетную запись.

Но в действительности люди попадают на фишинговые сайты, часто очень похожие внешне на реальные сервисы. Так мошенники либо получают введеные самой жертвой данные, либо устанавливают на ее устройство вредоносную программу.

«Важно понимать, что сам факт получения сообщения о „взломе“ почти всегда является манипуляцией. Настоящие сервисы крайне редко просят срочно перейти по ссылке и ввести данные — напротив, они рекомендуют зайти в личный кабинет через официальное приложение или вручную введенный адрес сайта. Любые ссылки из сообщений, особенно содержащие угрозы или давление, должны рассматриваться как потенциально опасные», — подчеркнул Немкин.

Бороться с такими преступниками нужно комплексно. То есть люди должны повышать свою цифровую грамотность, а бизнес и государство усиливать механизмы защиты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники начали массово распространять вирусы, маскируя их под полезные мобильные приложения. Например, уже известны вредоносные программы для отслеживания радаров ДПС, оплаты услуг ЖКХ или банковских приложений.

