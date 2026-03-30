Нашли «точку G»: ученые перевернули представления об анатомии мужчин

У мужчин нашли сверхчувствительную зону и перевернули представления о теле

Исследование вскрыло деталь, о которой десятилетиями предпочитали не говорить всерьез.

Испанские специалисты из университета Сантьяго-де-Компостела представили результаты масштабного исследования мужской анатомии, опубликованные в журнале Andrology.

Пересмотр устоявшихся представлений

Еще в начале двухтысячных новозеландский патолог Кен Макграт описал особую область — треугольный участок на нижней стороне мужского полового органа рядом с уздечкой.

Он ввел термин «френулярная дельта» и предположил, что именно эта зона может играть ведущую роль в формировании ощущений, сравнив ее с женской «точкой G». Несмотря на это, открытие долгое время оставалось вне внимания научного сообщества.

Как проходило исследование

Новое исследование дало этой гипотезе серьезное подтверждение. Ученые под руководством Альфонсо Сепеды-Эмилиани изучили ткани как на стадии внутриутробного развития, так и у взрослых мужчин.

В анализ вошли образцы 30 эмбрионов на сроках от восьми до 24 недель, а также ткани 14 мужчин зрелого возраста.

С помощью высокоточных методов — гистологических срезов и иммуногистохимических маркеров — специалисты смогли детально проследить формирование нервной системы.

Выяснилось, что сначала происходит активное разрастание нервных волокон, а затем формируются специализированные структуры, отвечающие за восприятие прикосновений и вибраций.

Главный вывод ученых

Главный вывод оказался неожиданным: максимальная концентрация нервных окончаний обнаружена вовсе не в головке, а именно в области френулярной дельты.

Здесь рецепторы сгруппированы в плотные кластеры, достигающие до 17 единиц, тогда как в других участках они распределены значительно реже.

Среди выявленных структур — тельца Краузе, чувствительные к механическому воздействию. По мнению ученых, именно они играют ключевую роль в формировании сексуальных ощущений.

Мужской аналог «точки G»

Андролог Эрик Чанг из Квинслендского университета, не участвовавший в работе, отметил, что полученные данные позволяют рассматривать френулярную дельту как прямой аналог женской «точки G». Он подчеркнул, что речь идет об одной из наиболее чувствительных зон мужского тела.

Практическое значение открытия

Открытие имеет и практическое значение. В частности, оно может повлиять на подход к процедуре обрезания, поскольку при некоторых методах существует риск повреждения этой области. Это, в свою очередь, способно сказаться на уровне чувствительности.

Вопрос влияния обрезания на качество ощущений остается открытым. Так, исследования в Бельгии показали, что мужчины без обрезания чаще отмечают более яркие ощущения при стимуляции данной зоны.

В то же время опросы в США не выявили существенной разницы в восприятии оргазма. Ученые допускают, что организм способен компенсировать потерю чувствительности за счет других участков.

