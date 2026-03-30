Иран намерен сделать проход судов через Ормузский пролив платным

Тегеран не раз при помощи БПЛА наносил удары по танкерам.

Иран планирует сделать проход коммерческих судов через Ормузский пролив платным. Об этом сообщил член комитета по нацбезопасности парламента Ирана Алаоддин Боруджерди. Его слова приводит гостелерадиокомпания страны.

Чтобы мера вступила в силу, Исламской Республике нужно утвердить соответствующий закон. Поэтому сроки вступления в силу новых правил остаются неизвестны. Другой информации об этой инициативе также нет.

США и Израиль 28 февраля 2026 года начали масштабную военную кампанию против Ирана, нанеся ракетные удары по территории республики. В результате погибли сотни мирных жителей. Кроме того, было уничтожено высшее руководство страны.

Тегеран в ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива нанес удары по Израилю и американским военным базам в регионе. Так в конфликт оказались втянуты многие государства. Среди них — ОАЭ и Саудовская Аравия.

Вскоре после этого проход судов через Ормузский пролив был остановлен. Иран заявил: если танкеры США попытаются пройти через него, то будут немедленно уничтожены. С тех пор коммерческие суда неоднократно подвергались атакам БПЛА.

