В Москве прошел масштабный митинг ЛДПР

В мероприятии приняли участие депутаты, бойцы СВО и активисты.

Торжественный митин ЛДПР прошел в Москве. Событие собрало более двух с половиной тысяч сторонников партии со всей страны. Это депутаты различных уровней, бойцы спецоперации и активисты. По традиции, перед участниками выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, уже 36 лет партия держит курс, заданный еще при ее создании.

«Россия сегодня — это страна социальных достижений, социальная политика, как об этом сотни раз говорил и писал (Владимир) Жириновский. Во главе политики ЛДПР — социальные достижения, забота о людях. В этом суть политики ЛДПР», — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Митинг также приурочили к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, чтобы сохранить память о его политическом наследии.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о гарантиях цифровых прав россиян. Документ должен гарантировать жителям страны возможность пользоваться интернетом, свободно обмениваться информацией в сети и самостоятельно решать, какие сервисы для общения использовать.

