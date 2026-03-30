Водителям пересчитают коэффициент ОСАГО с 1 апреля

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Цена полиса будет меняться в зависимости от показателей.

Жителей России предупредили об изменении стоимости ОСАГО. Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков, с 1 апреля водителям пересчитают коэффициент. Он зависит от страховой истории водителя и количества выплат за предыдущий период.

Если автовладелец не попадал в ДТП, стоимость полиса снизится. А если был виновником аварии, наоборот — вырастет. Самым неаккуратным автовладельцам придется заплатить за страховку почти в четыре раза больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому россиян будут штрафовать за езду без полиса ОСАГО не чаще одного раза в сутки. Новая мера коснется всех способов фиксации нарушения: дорожные камеры будут выписывать штраф только при первой фиксации за день, независимо от того, сколько раз водитель проехал под ними.

Закон вступит в силу не ранее конца 2026 года, поэтому у автовладельцев есть время на приобретение недостающего документа. Пока же штрафы за отсутствие страховки продолжат выносить инспекторы ГИБДД при проверке документов.

