Вода продолжает прибывать: несколько регионов Сибири затопило

Поселки в Красноярском крае и Иркутской области уходят под воду

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru

В Красноярском крае жителей готовят к возможной эвакуации.

Под воду сейчас уходят несколько регионов Сибири. Так выглядят поселки в Красноярском крае — некоторые улицы и дворы полностью затоплены, вода заходит в дома. Жителей готовят к возможной эвакуации — разворачивают пункты временного размещения.

Сложная обстановка и под Иркутском, там введен режим повышенной готовности. Затоплены приусадебные участки, дороги и огороды. Но несмотря на сложную обстановку, покидать свои дома люди не торопятся. В Алтайском крае в одном из районов затопило мост — трасса перекрыта, водителям приходится использовать альтернативные пути. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг, уровень воды в реках фиксируют каждый час. И пока она продолжает прибывать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане в результате потопов часть улиц оказалась затоплена по пояс, местами разрушено асфальтовое покрытие.

Сотни улиц в регионе до сих пор остаются под водой. Передвигаться можно лишь на спецтехнике, легковые автомобили повреждены гидроударами. Люди оказались заложниками в собственных квартирах, спасать местных жителей пришлось с помощью лодок. Многие дагестанцы понесли колоссальный материальный урон.

