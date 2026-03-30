Ссора из-за работы: пасынок зарезал отчима в Омской области

Он нанес мужчине удар ножом в шею, тот скончался на месте.

В Омской области в поселке Скородум произошла трагедия — 19-летний молодой человек смертельно ранил своего отчима во время ночного конфликта.

По данным следствия, юноша распивал алкоголь вместе с 42-летним отчимом и его соседом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой парень схватился за нож и ударил мужчину в шею. Полученное ранение оказалось смертельным — пострадавший скончался на месте.

В региональном МВД уточнили, что причиной конфликта стали слова отчима, который упрекнул пасынка в отсутствии работы.

В Следственном комитете по региону добавили, что нападение произошло на фоне личной неприязни.

«Кроме того, обвиняемый нанес один удар ножом в шею 48-летнему соседу, который попытался оказать помощь потерпевшему», — сообщили в региональной прокуратуре.

После случившегося молодой человек решил, что второй пострадавший также погиб. Он избавился от ножа и попытался скрыться. Однако сосед оказался жив — спустя некоторое время он смог покинуть дом и обратиться за помощью к знакомому.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемый задержан и в настоящее время находится под стражей.

