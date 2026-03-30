Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям против Русского дома в Праге

Фото: Petr David Josek/ТАСС

Здание закидали «коктейлями Молотова» за день до важного мероприятия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку неправомерным действиям против Русского дома в Праге. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в мессенджере MAX.

До этого в СМИ распространялась информация о том, что неизвестные лица забросали здание российского культурно-просветительский центра в Чехии бутылками с зажигательной смесью.

По словам руководителя учреждения Игоря Гиренко, целью злоумышленников была библиотека. Преступники использовали всего шесть «коктейлей Молотова», однако часть из них не сработала. К счастью, не взорвались именно те бутылки, которые попали внутрь здания. Именно это позволило избежать более серьезных последствий.

Нападение на Русский дом в Праге произошло поздно вечером 26 марта. На следующий день должно было состояться важное мероприятие, посвященное русской культуре. После случившегося МИД России выразил протест послу Чехии в Москве Даниэлю Коштовалу. Кроме того, РФ потребовала провести расследование, найти преступников и наказать виновных.

