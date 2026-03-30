Если обнаружится выгода: как производится пересчет пенсии

В России действует многоуровневая система контроля в этой области, что минимизирует массовые ошибки.

Пересчет пенсии на более выгодные условия может проводиться автоматически без заявления гражданина. Об этом РИА Новости рассказали в Соцфонде России.

«Если обнаруживается, что пенсионеру может быть выгоднее другой вариант учета стажа или заработка, специалисты самостоятельно инициируют сбор документов и делают перерасчет», — отметили в ведомстве.

Это могут быть более выгодные условия учета стажа или заработка, при этом подавать заявление самому пенсионеру нет необходимости.

В фонде также отметили, что в России действует многоуровневая система контроля. Благодаря чему исключаются массовые ошибки при начислениях. А после каждого обращения граждан проводится проверка системы по всей вертикали: от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений.

В ведомстве уточнили, что с особым вниманием подходят к данным, полученным до 2002 года, так как они могли сохраниться не полностью. Для того чтобы избежать ошибок, существует программа проверки выплатных дел.

Уже было проверено более 40 миллионов дел с 2019 по 2025 год. При этом 1,2 миллиона россиян получили помощь в подтверждении стажа. В 2026-м в Соцфонде планируют проверить еще 1,6 миллиона пенсионных выплат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армейская служба, декретный отпуск и уход за пожилыми родственниками или инвалидами теперь могут нарастить размер пенсии. Этот период будет включен пенсионный стаж и позволит получить дополнительные баллы, даже если человек не был официально трудоустроен.

