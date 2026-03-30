Кредитка вместо дебетовки: какими рисками может обернуться «схема от блокировок»

Популярный лайфхак с переводами способен привести к неожиданным последствиям.

На фоне усиленного контроля со стороны банков россияне начали искать способы избежать блокировок счетов. Одним из таких вариантов стало получение переводов на кредитные карты.

Считается, что в этом случае деньги воспринимаются не как доход, а как погашение долга, поэтому риск заморозки якобы ниже.

Однако юристы предупреждают: такая схема может дать кратковременный эффект, но в перспективе несет серьезные угрозы.

Можно ли принимать переводы на кредитку

Жалобы на блокировки счетов в последнее время участились. Банки действуют в рамках 115-ФЗ, направленного на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Кроме того, усилился контроль за дропперами — людьми, которые предоставляют свои счета для обналичивания и перевода средств.

С начала 2026 года перечень подозрительных операций расширился, и теперь кредитные организации оценивают не только суммы, но и частоту переводов, число отправителей и характер операций.

На этом фоне в сети распространились советы принимать платежи на кредитные карты. Как отмечают эксперты, подобные рекомендации действительно стали встречаться все чаще.

Почему схема не работает в долгую

Специалист по банковским спорам Александр Киселев объяснил в беседе с «Известиями», что при поступлении средств на кредитную карту банк сначала засчитывает их в счет погашения долга, и формально это выглядит как возврат займа.

Однако система финансового мониторинга анализирует не только тип карты, но и другие параметры: количество операций, их регулярность, поведение клиента и движение средств.

Эксперты подчеркивают, что банки ориентируются не на вид продукта, а на признаки подозрительной активности. Даже если деньги поступают на кредитку, это не меняет сути происходящего.

По словам специалистов, сама схема может работать только при наличии реальной задолженности по кредитному лимиту. В противном случае она теряет смысл и не дает ожидаемого эффекта.

Реальные случаи блокировок

Как показал анализ жалоб клиентов, даже кредитные карты могут попадать под ограничения.

В одном из случаев банк заморозил кредитку за подозрительные переводы и обязал клиента погашать задолженность наличными через отделение. Похожую ситуацию описала и другая пользовательница.

Какие риски возникают

Юристы отмечают, что сам по себе прием денег на кредитную карту не запрещен. Однако если операции носят регулярный характер и напоминают предпринимательскую деятельность, банк может расценить это как использование счета не по назначению.

Экономисты указывают, что при массовых поступлениях от разных отправителей антифрод-система воспринимает это не как погашение долга, а как аномальную активность. В таких случаях возможны подозрения в скрытом бизнесе или обналичивании средств.

Кроме того, за подобными операциями следит и налоговая служба, которая может трактовать их как уклонение от уплаты налогов.

Как отметил Александр Киселев, главный принцип остается простым: «использовать счета по назначению и быть готовым подтвердить источник средств». Попытки обойти систему, по его словам, чаще приводят к дополнительным проверкам, чем к реальной защите.

Чем кредитка опаснее дебетовой

Отдельный риск связан с тем, что блокировка кредитной карты может осложнить погашение задолженности. Это чревато просрочками, ухудшением кредитной истории и отказами в выдаче займов в будущем.

Эксперты также советуют для защиты действовать легально: указывать назначение платежей, оформлять деятельность как ИП или самозанятость и заранее уведомлять банк о крупных поступлениях или переводах из-за границы.

