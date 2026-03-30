Исчез вслед за семьей? Сын Усольцевых перестал выходить на связь

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Данил Баталов неоднократно заверял, что его близкие живы.

Старший сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и маленькой дочерью в тайге Красноярского края осенью прошлого года, перестал появляться в социальных сетях. Об этом сообщает aif.ru.

Речь идет о Даниле Баталове — сыне женщины, исчезнувшей вместе с 64-летним Сергеем и пятилетней дочерью 28 сентября 2025 года. В тот день семья отправилась в однодневный поход в районе поселка Кутурчин, планируя добраться до горы Буратинка. По словам местных жителей, в тот момент резко ухудшились погодные условия.

К поискам привлекли сотни добровольцев и различную технику, однако обнаружить пропавших так и не удалось. Следственный комитет рассматривает в качестве основной версии произошедшего несчастный случай.

Сам Данил Баталов ранее заявлял, что убежден — его близкие могут быть живы, однако искать их, по его мнению, следует в другом месте.

После исчезновения семьи он появился в шоу на федеральном канале, где озвучил свою версию случившегося. Позднее молодой человек публиковал в соцсетях развлекательные видео, гулял по Москве, отмечал Хэллоуин в баре и рассказывал о значительных тратах.

Такое поведение вызвало резкую критику со стороны пользователей. На фоне общественного давления Баталов сначала сократил активность в соцсетях, а затем полностью прекратил делиться подробностями своей жизни.

Накануне полугодовой даты со дня исчезновения семьи Данил окончательно пропал из сети. В последний раз он появлялся на своей странице 26 марта, а новые фотографии не публиковал с октября прошлого года, хотя ранее делал это регулярно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.