Президент Бразилии заявил о пике конфликтов в мире со времен Второй мировой

Лула да Силва: число конфликтов достигло максимума со времен Второй мировой

Фото: www.globallookpress.com/Jeferson de Paula, Jeferson de P

Глава государства призвал ООН действовать, а не наблюдать за эскалацией конфликтов.

На фоне демократического кризиса мир столкнулся с максимальным числом вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны. Об этом сообщил президент Бразилии Лула да Силва в статье для газеты «Коммерсантъ».

«Мир переживает наибольшее число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны. И не случайно это происходит именно сейчас, когда демократия оказалась на перепутье. Экстремизм становится и отправной точкой, и конечным пунктом порочного круга», — написал он.

Глава государства отметил, что бездействие Совета безопасности ООН приводит к новым нарушениям норм международного права и «размыванию границ между дозволенным и запрещенным» в Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле и других странах.

Он также осудил постоянных членов Совбеза в использовании права вето в качестве инструмента влияния, игнорируя Устав ООН. По его словам, такие действия могут оказать серьезное влияние на миллионы людей по всему миру.

«Когда правительства позволяют втянуть себя в войны из-за нетерпимости или высокомерия власти, они сеют семена ресентимента — и из них прорастает еще больше ненависти и насилия», — подчеркнул бразильский лидер.

По его словам, мир втянут в гонку вооружений и государства направляют свои бюджетные средства на военные расходы. Он заявил, что деньги можно было направить на борьбу с бедностью и голодом, уменьшения цифрового неравенства и противодействие климатическим переменам.

В заключение Лула да Силва призвал ООН перейти к решительным действиям и отказаться от роли стороннего наблюдателя мировых событий.

