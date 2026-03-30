В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Малыш находился в комнате один.

Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Улан-Удэ, пока мама была в соседней комнате. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

Находясь в комнате, ребенок, будучи один в комнате, забрался на стул, затем на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и выпал на улицу. Мама в этот момент находилась в соседней комнате.

Скорая помощь экстренно доставила ребенка с травмами в больницу для обследования и оказания помощи. В ведомстве уточнили, что семья благополучная и на учете не состоит.

Также в МВД призвали родителей внимательнее присматривать за детьми, не оставлять их одних в комнате с открытыми окнами или балконами. Во избежание трагедии в силовой структуре опубликовали на этот счет правила.

Несколько дней назад, 27 марта, приехавший на олимпиаду в Москву 17-летний школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово» и погиб.

На следующий день, 28 марта, 18-летний юноша упал с высоты 11-го этажа МГТУ имени Н. Э. Баумана. По предварительной информации, молодой человек остался жив, им занимаются врачи.

