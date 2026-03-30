Бродячие собаки захватили города России: стаи держат в страхе целые районы

Число нападений собак на людей в России за последние три года выросло более чем в пять раз. В большинстве случаев это касается бездомных псов. Стаи часто бывают настолько большими, что держат в страхе не только улицы, но и целые районы. Однако от служб отлова помощи не дождаться, зачастую жалобы жителей попросту игнорируют. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас разбирался в проблеме.

Они загоняют людей под машины и заставляют залазить на деревья. Города России захватили бродячие собаки. В Челябинске зубастая стая держит в страхе целый район.

— Там стоял крик, вы не представляете какой. На остановке люди слышали.

Свора окружает и нападает.

— В тот раз я просто вот сюда в сугроб встал и все. Только успевал уворачиваться.

Дмитрий Шалавин становится объектом животной агрессии не в первый раз. У молодого человека проблемы с ногами, убежать от стаи он не может.

«Если бы проезжающие мимо люди не помогли, то, скорее всего, укусили бы. Или того хуже — загрызли», — говорит пострадавший Дмитрий Шалавин.

Оказалось, что служба отлова жалобы на агрессивных дворняг просто игнорировала. Возбуждено уголовное дело. Эффективность работы отловщиков Красноярска тоже сейчас проверяют следователи. От разъяренных собак детям приходится спасаться бегством или отбиваться.

Одичавшие собаки устраивают охоту и в национальном парке «Столбы» на маралов и косуль. На территории их несколько десятков. Из-за гуманности закона инспекторы не могут применять в отношении бесхозных собак оружие. Поэтому псы возвращаются на охоту снова и снова. С начала года от своры уже погибли шесть копытных.

«Нападают на маралов, косуль, кабаргу. В 24-м году только по официальным данным научного отдела собаки загрызли 34 особи животных», — заметил старший государственный инспектор национального парка «Столбы» Владимир Кондрашов.

В октябре прошлого года проблема бродячих собак в Красноярске достигла своего пика и привела к трагедии. Разъяренная стая растерзала десятилетнего мальчика. Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Тогда задержали Ирину Музыка — главу организации «Мой пес», ответственной за отлов животных. По данным следствия, к ним трижды поступали сообщения об агрессивных собаках, на которые никто должным образом не реагировал.

«Я вас просто молю избавить нас, людей, детей всех от этих бродячих, диких собак. Моего Витюшу уже не вернуть», — сказала мама погибшего мальчика.

Тогда жители потребовали окончательно убрать бродячих псов с городских улиц и пересмотреть краевой закон. Ранее он предусматривал отлов животных, их стерилизацию, собак обследовали и принимали решение — отпустить или оставить в клетке. Сейчас в приюте находятся больше тысячи собак — всех их отловили в Красноярске и в пригороде. Они признаны агрессивными и должны были находиться в вольерах до конца жизни. Только за прошлый год в краевом центре поймали 1169 собак. Но почти половину дворняжек вернули на городские улицы. Однако не редко те же самые собаки с бирками в ушах снова атакуют.

«Дикая собака — это такой же бич в городской зоне, как и волк в лесу. Да это даже хуже… Волки редко режут ради удовольствия, собаки — нет», — заметил охотовед, преподаватель КрасГАУ Дмитрий Беленюк.

С 1 марта в Красноярском крае разрешили эвтаназию для агрессивных собак. Теперь всех отловленных бродяжек будут отправлять в пункты временного содержания, где их обследует специальная комиссия, в которую войдут ветеринар, кинолог и представители муниципалитета.

«Если диагноз официально подтверждается, собака остается на 30 дней в приюте. За это время собаке будут искать хозяина. Если он не находится, то собака подлежит умерщвлению», — объясняет пресс-секретарь департамента городского хозяйства и транспорта Красноярска Светлана Трушкова.

Но до сих пор ни от одного пункта временного содержания заявок нет. Поэтому проблема остается. Как и стаи на городских улицах.

