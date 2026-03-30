Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников

Формируют буферную зону безопасности наши военные и в Сумской области. О работе артиллеристов на самой кромке линии боевого соприкосновения — корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

По пути на позицию проезжаем по коридору из антидронных сеток. Беспилотники — самое опасное на Сумском направлении. Чем ближе к границе, тем их больше. Особенно при таком ясном небе. Затем пересаживаемся на квадроциклы. Началась весенняя распутица, но для гаубицы на базе танка — это совершенно не проблема.

Артиллеристы работают с закрытых огневых, их несколько, и они их постоянно меняют для того, чтобы противник не выявил позицию. Разведка, командный пункт и расчет координируют действия. Решают скорость и связь. Информацию передают по закрытым зашифрованным каналам.

Первый — пристрелочный, второго достаточно. Кадры объективного контроля подтверждают — цель уничтожена. В считанные минуты расчет собирается и выдвигается обратно на закрытую огневую позицию. Тем более что сейчас было слышно, что летает дрон рядом.

Вроде отработали, но это только начало. Противник совершает ошибку, наши этим сразу пользуются. После залпа первого расчета противник поднял в воздух птичек, чтобы найти его, тем самым выдал свои позиции. Это второй расчет, и он работает по новым целям.

Тактика сработала, уничтожена еще одна позиция дронщиков. Артиллеристам дают команду откатываться.

«Работаем по населенному пункту Мирополье. Очень много пунктов управления БПЛА. Противник стягивает резервы, но эти резервы, как правило, все равно поражаются нами», — рассказывает старший офицер батареи, командир 1-го огневого взвода 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса с позывным «Липа».

В расчете одни добровольцы. География: от Черноземья до Сибири. С разным опытом, но одной целью — отодвинуть врага от границы как можно дальше.

«С Курской области родом. Ну, пошел родину защищать, как и все. Я из приграничной зоны Хомутовки. Там у меня родственники, родители, мать, братья, сестры. Переживаю за них», — делится старший наводчик 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса с позывным «Жук».

«Если, во-первых, не мы, то кто? Наши дети? Наши деды боролись с фашизмом, работу не доделали. Ну, сейчас за них мы свою работу доделаем», — заметил командир орудия 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса с позывным «Сибирь».

Все попытки противника давить с помощью дронов спотыкаются о тактику группировки войск «Север». Успешная контрбатарейная борьба, в свою очередь, помогает нашим штурмовикам продвигаться на переднем крае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.