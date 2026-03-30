Аномальное потепление: апрель в Москве будет похож на май, а Сибирь и Урал побьют рекорды

Потепление до +22 ожидает москвичей уже в первые дни апреля

Потепление до плюс 22 ожидает москвичей уже в первые дни апреля. Синоптики снова предупреждают об аномальной погоде.

На этой неделе в столице станет так тепло, что температура воздуха будет больше похожа на майскую, чем на апрельскую. Метеорологи уже готовятся зафиксировать несколько рекордов. При этом по ночам пока еще будет прохладно.

Температурные качели ожидают всю центральную Россию. Разрыв между дневными и ночными показателями ожидается колоссальный — примерно 20 градусов.

Аномальный апрель ожидается и в других российских регионах. На Урале уже на этой неделе температура превысит норму на несколько градусов. Дождей не будет. Аналогичный прогноз и в Сибири. Первого апреля столбики термометров — по словам синоптиков — могут достичь рекордных плюс 15.

