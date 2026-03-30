«Мы долго боролись»: бывшая жена Ивлева рассказала, как пыталась забеременеть

Валерия прошла сложный путь, прежде чем познать опыт материнства. За плечами хрупкой красавицы — долгое лечение, страшные диагнозы врачей и новые проблемы со здоровьем.

Бывшая жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия призналась, что на протяжении трех лет не могла забеременеть. О страшном диагнозе и сложном пути к материнству она рассказала в шоу «Звезды сошлись».

По словам Валерии, в тот момент, когда она готовилась стать мамой, по неизвестной причине плодное яйцо мутировало и превратилось в опухоль, которая стала очень быстро расти и начала заполнять все внутренности. Эмбрион больше напоминал виноградную гроздь нежели ребенка.

«В народе явление называют пузырным заносом, а по-научному трофобластической болезнью. Причем это достаточно редкий случай, который бывает лишь у одной женщины из тысячи. И никто не может объяснить причину, какая-то генетическая поломка, аномалия», — поделилась девушка.

Ради долгожданной беременности Валерия проходила долгое и сложное лечение в онкоцентре. Опухоль оказалась доброкачественной, но бывшей супруге Ивлева все равно пришлось пройти химиотерапию, после которой у нее начались другие проблемы.

В частности, после лечения у Валерии появились непереносимость глютена, лактозная недостаточность, инсулинорезистентность. Она стала склонна к диабету, поэтому вынужденно отказалась от кофеина. Однако забеременеть девушка по-прежнему не могла, и врачи ей ставили бесплодие.

Все это время супруг был рядом с любимой. Он поддерживал ее морально и вместе с ней проходил обследования.

«Мы долго боролись, ходили вместе проверялись, обследовались. <…> Пришли к тому, что можно сделать ЭКО, либо обратиться к суррогатной маме», — рассказывала Валерия.

Забеременеть экс-супруге шефа удалось во время отпуска на Мальдивах. Не только воды Индийского океана, но и огромное количество гормонов помогли девушке стать мамой будущей Ники.

