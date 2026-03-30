США пропустят на Кубу танкер с российской нефтью

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соединенные Штаты разрешат российскому нефтяному танкеру пройти к берегам Кубы, несмотря на объявленную блокаду. Об этом 30 марта сообщила газета The New York Times.

На борту судна, по некоторым данным, находится около 730 тысяч баррелей нефти. В воскресенье танкер находился в 15 милях от кубинского побережья.

По информации издания, корабль может скоро войти в территориальные воды Кубы и достичь города Матансас к 31 марта. Это позволит острову на несколько недель избежать топливного кризиса.

В марте 2026 года на Кубе третий раз за месяц случился блэкаут. Причиной стала поломка генератора на теплоэлектростанции Нуэвитас. США ввели нефтяную блокаду, а инфраструктура станции устарела. Чтобы обеспечить электричеством больницы, госпитали и водоснабжение, включили аварийные генераторы.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что из-за блокады остров уже три месяца не получает нефть от иностранных поставщиков. Экономика страны едва может обеспечить 40% топлива для своих нужд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.