Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы продолжают срывать логистику противника.

Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» 83-го САП группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления БЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Обнаруженные замаскированные цели были поражены после пристрелочного выстрела и корректировки с БПЛА. Артиллеристы продолжают срывать логистику и нарушать систему управления противника, нанося удары по ключевой инфраструктуре.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

