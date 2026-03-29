Умер украинский режиссер Виллен Новак, известный по фильму «Дикая любовь»

Он известен по фильмам «Дикая любовь» и «Принцесса на бобах».

На Украине в возрасте 88 лет умер кинорежиссер Виллен Новак. О его кончине сообщила пресс-служба Одесской киностудии.

«Отечественное искусство понесло невосполнимую утрату. Отошел в мир иной выдающийся мастер кино – режиссер-постановщик, народный артист Украины Виллен Новак», - говорится в сообщении.

В киностудии назвали его уход из жизни болезненной потерей для кинематографического мира. При этом пресс-служба не раскрыла причины смерти режиссера.

Виллен Новак начал творческую деятельность в 1971 году. За годы режиссерской карьеры он снял 15 картин. Самыми знаковыми его работами стали фильмы «Вторжение», «Дикая любовь» и «Принцесса на бобах». В 1980 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Украинской ССР, а в 1999-м – народного артиста Украины.

