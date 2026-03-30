Собственный зонтик? Удары США и Израиля по Ирану грозят новой ядерной гонкой

«Ядерный клуб» насчитывает девять членов, но более 20 государств 20 других имеют энергетические программы, промышленные базы и разработки, которые могли бы позволить им начать создание бомбы.

Военная операция США и Израиля против Иран может спровоцировать новый этап гонки ядерных вооружений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отметил автор материала, власти разных стран — от Северной Атлантики до западной части Тихого океана — все чаще обсуждают необходимость создания собственного ядерного арсенала.

По данным агентства, некоторые государства уже поддерживают инициативу Франции по расширению своего ядерного зонтика на европейские страны. В частности, речь идет о Польше и Германии, которые ранее полагались на защиту со стороны США.

«Хотя в настоящее время только девять стран считаются ядерными державами, более 20 других имеют энергетические программы, промышленные базы и инженерные разработки, которые могли бы позволить им начать создание бомбы», — говорится в материале.

Для создания оружия, способного уничтожить небольшой город, требуется всего 25 килограммов высокообогащенного урана или 8 килограммов плутония, отметил автор материала.

Ранее появлялась информация о том, что Иран рассматривает вариант выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Такой шаг Тегеран может сделать после ударов, которые США и Израиль нанесли по ядерным объектам исламской республики.

Как ранее писал 5-tv.ru, после Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Польши Кароль Навроцкий заговорил о необходимости собственного ядерного арсенала. В середине января в Германии начались обсуждения о необходимости создания независимого от США ядерного щита. Месяцем ранее в Японии прозвучало заявление о необходимости пересмотра трех неядерных принципов — «не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие».

