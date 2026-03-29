«Вышел на сцену и выложился»: JONY выступил в Минске, несмотря на потерю голоса

Артист также провел гендер-пати во время выступления.

Российский исполнитель JONY дал 27 марта концерт в Минске. Шоу певца посетили свыше 5,5 тысяч поклонников не только из Белоруссии, но и других стран, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе артиста.

Утром в день выступления он потерял голос, из-за чего концерт оказался под угрозой срыва. Однако артист решил не отменять мероприятие. В течение всего дня JONY находился под наблюдением врача, который провел серию инвазивных процедур. Ему также оказывали помощь в перерывах между номерами.

«Отменять концерт я не собирался, для меня это недопустимо, поэтому мы с командой сделали все возможное, чтобы я вышел на сцену и выложился на полную», — заявил певец.

Перенесенный на час концерт JONY открыл песней «Никак». После он рассказал зрителям о трудностях и поблагодарил их за терпение. Исполнитель также пообещал после шоу провести фотосессию с каждым желающим — и выполнил свое обещание.

В пресс-службе отметили, что публика встретила JONY аплодисментами и на протяжении всего выступления подпевала ему. Одним из ярких событий стало гендер-пати: как и во время концерта в Гродно, певец объявил, что у пары будет девочка. Он также шутливо добавил, что желающим родить стоит пробовать подобные мероприятия на его шоу. Завершился вечер треком «Комета».

«К сожалению, подобные форс-мажоры случаются в артистической практике, и потеря голоса — одна из тех ситуаций, от которой никто не застрахован. Но я благодарен минской публике за поддержку. Концерт получился по-настоящему теплым, спасибо всем, кто разделил со мной этот вечер», — добавил артист.

Сейчас JONY решил взять паузу: артисту в ближайшую неделю предстоит соблюдать полный голосовой покой, чтобы восстановить связки.

