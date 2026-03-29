Филипп Киркоров готов оплатить штраф за курение в аэропорту Барнаула

Инцидент попал на видео одного из местных жителей.

Народный артист России Филипп Киркоров готов оплатить штраф за курение в неположенном месте. Для этого он связался со службами аэропорта Барнаула. Об этом РИА Новости рассказала представитель певца Екатерина Успенская.

Инцидент произошел в терминале барнаульского аэропорта. Артист, прибывший на Алтай для выступления в «Титов Арене», попал на видео одного из местных жителей. На кадрах, которые быстро разлетелись по социальным сетям, видно, как Киркоров в сопровождении команды проходил по терминалу и при этом выпускаел дым.

Пользователи были крайне возмущены нарушением запрета на курение в общественных местах. Этот момент привлек внимание транспортной полиции. В ведомстве отметили, что в ролике четко прослеживается факт нарушения правил общественного порядка, и начали проверку.

По словам Успенской, подобное поведение поп-короля связано с сильным переутомлением из-за смены часовых поясов и постоянных перелетов.

В свою очередь, артист не намерен избегать ответственности. Как пояснила его представитель, он уже связался со службами аэропорта для оплаты штрафа.

«Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте», — прокомментировала Успенская.

Стоит отметить, что максимальный штраф для курильщика в неположенном месте составляет от пятисот до полутора тысяч рублей.

До этого Никулинский суд Москвы вменил рэперу Pharaoh штраф в размере 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Артисту вменили нарушение статьи, которая регламентирует ответственность за незаконную рекламу психотропных веществ с использованием интернета.

