Машина сбила ребенка во дворе жилого дома на юге Москвы

Инцидент произошел на Булатниковской улице.

Водитель автомобиля наехал на восьмилетнего мальчика во дворе жилого дома в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на Булатниковской улице. Пострадавшего мальчика доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Уточняется, что прокуратура Южного административного округа начала проверку инцидента.

В воскресенье, 29 марта, в Омской области автомобиль выехал на тротуар и сбил двух 14-летних девочек. По информации УМВД России по региону, 50-летняя водитель автомобиля Nissan при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю Kia, за рулем которого находился 44-летний мужчина. После столкновения автомобиль Kia вылетел на тротуар и наехал на двух девочек 14-летних девочек.

А в Калининградской области легковой автомобиль влетел в группу пешеходов, в результате чего люди получили травмы различной степени. Наезд поизошел после того, как столкнулись две легковушки. Одна из машин после удара вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов.

