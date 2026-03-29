Моментально расхватали на цитаты: Дужников про «ДМБ»

Актер не предполагал, что фильм про армию и призывников окажется столь популярен в народе.

Комедия Романа Качанова «ДМБ», вышедшая в 2000 году, моментально разошлась на крылатые фразы. Об этом рассказал заслуженный артист России Станислав Дужников в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте к 25-летию фильма «ДМБ». Дужников сыграл в нем одну из главных ролей.

«Народ просто взахлеб, и выходя уже из кинотеатра, они растаскивали фильм на реплики. <…> Фильм весь цитировали, его расхватали в секунду, моментально на все крылатые реплики, которые там были, и какую-то отдельно выделять — это невозможно», — сказал артист.

По словам Дужникова, каждая фраза в фильме вызывает у зрителей бурю смеха и эмоций. Для него как для артиста это, безусловно, приятно.

Фильм «ДМБ», сценарий к которому написали режиссер Роман Качанов и актер Иван Охлобыстин, стал известен благодаря сатирическому взгляду на армейскую жизнь. Авторы использовали юмор, чтобы показать абсурдные и порой мрачные стороны службы, создавая при этом ярких и запоминающихся персонажей.

Картина, вышедшая в конце 1990-х, со временем приобрела статус культовой. Она не только отразила атмосферу того периода, но и широко разошлась на цитаты, превратившись для зрителей в своеобразный сборник крылатых выражений.

Ранее Станислав Дужников рассказал о гастрономических предпочтениях. Актеру пришлось существенно изменить пищевые привычки после операции по уменьшению желудка. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за проблем со здоровьем: лишний вес осложнял течение сахарного диабета.

