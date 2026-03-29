МВД: мошенники начали красть деньги у россиян через фейковые приложения ЖКХ и банков

С помощью вредоносных программ злоумышленники могут даже оформить на жертву микрозайм.

Мошенники начали массово распространять вирусы, маскируя их под полезные мобильные приложения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

«Фиксируются случаи распространения вредоносных приложений под видом утилит для отслеживания радаров ДПС, оплаты услуг ЖКХ, приложений банков», — сообщило ведомство.

Как только пользователь устанавливает вредоносное приложение на свой смартфон, преступники получают полный доступ к устройству. Это позволяет им не только красть персональные данные, но и дистанционно списывать деньги со счетов, а также оформлять на жертву микрозаймы.

Как ранее писал 5-tv.ru, злоумышленники также могут устанавливать на устройства россиян скрытые программы для слежки. Они заражают смартфоны, планшеты и компьютеры, собирая персональные данные пользователей, работая незаметно в фоновом режиме и занимая минимум памяти. Выявить их можно с помощью антивирусов и специальных приложений для проверки безопасности.

