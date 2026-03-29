Умер народный артист Азербайджана Расим Балаев

На 78-м году жизни скончался народный артист Азербайджана Расим Балаев. Об этом сообщило агентство Trend.

«Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни народный артист, лауреат Государственной премии Расим Балаев», — говорится в материале.

Балаев родился 8 августа 1948 года. После окончания Азербайджанского государственного института искусств в 1969 году он начал актерскую карьеру. Широкую известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Насими», «Бабек» и «Мститель из Гянджабасара».

Помимо работы в кино, артист служил в театре и активно участвовал в культурной жизни республики. Он также занимал пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 26 марта умер заслуженный артист России Петр Складчиков. Актеру было 75 лет. Многие годы он служил в Государственном академическом Малом театре, также Складчиков участвовал в радиопостановках и создал любительский театр в одной из московских школ.

