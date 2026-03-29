Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД
Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Причины приглашения дипломата в ведомство не назвали.
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Об этом агентству ТАСС сообщили в ведомстве.
Дипломата пригласили на Смоленскую площадь, где расположен главный офис МИД.
«На Смоленскую площадь вызвана временная поверенная Британии», — сказал собеседник агентства.
Другие подробности и причины вызова Дейни Долакия в МИД пока неизвестны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп поиздевался над премьер-министром Великобритании Киром Стармером, разместив на своей странице в социальной сети Truth Social фрагмент из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского политика.
В ролике актер Джордж Фоуракерс в образе Стармера собирается по телефону сказать американскому лидеру, что отказывается отправлять свои корабли в Ормузский пролив. Но когда Трамп поднимает трубку, британский премьер от страха кладет ее обратно и хватается за голову.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.