Собянин: Посещаемость музеев и выставок в 2025 году выросла почти на треть

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москва сохраняет статус одного из крупнейших мегаполисов мира по числу музеев и выставочных пространств. В 2025 году интерес к культурным площадкам заметно вырос: их посетили около 19 миллионов человек, что почти на треть больше, чем годом ранее. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Среди наиболее значимых проектов — выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного русского музея» на ВДНХ и экспозиция «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике Царицыно.

На ВДНХ также открылся первый в России Биокластер — просветительское пространство, которое объединяет достижения современной биологии, образовательные проекты и современное искусство. Кроме того, специалисты завершили реставрацию Египетского павильона Останкинский дворец, где теперь работает экспозиция «В гостях у графа Шереметева».

Город продолжает развивать популярные культурные инициативы, включая «Московскую музейную неделю», «Музеи — детям», «Учебный день в музее» и «Ночь в музее», которые привлекают все больше посетителей.

В 2026 году Москва планирует расширить культурную инфраструктуру. На ВДНХ откроются новые площадки Биокластера, в том числе павильоны «Мир динозавров», «Музей жизни», оранжерея-лаборатория и обновленная «Флоратопия». Также город намерен активнее привлекать российские и зарубежные музеи к совместным проектам, включая международную выставку «Терракотовые воины: наследие первого императора» в Государственный исторический музей.

Помимо этого, власти откроют новое здание Картинной галереи народного художника России Василий Нестеренко с современными выставочными залами и реставрационными мастерскими. В музее-заповеднике Коломенское появится всесезонный этнографический комплекс «Город Зодчества».

Как ранее писал 5-tv.ru, прошлый год стал рекордным для парков культуры и отдыха Москвы — их посещаемость выросла более чем в полтора раза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.