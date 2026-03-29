Строящийся ЖК «МАРК» загорелся на юге Москвы

Возгорание началось из-за строительных материалов.

В строящемся жилом комплексе «МАРК» в районе «ЗИЛАРТ» вспыхнул пожар. Об этом сообщили в МЧС России по Москве.

Прибывшие на место пожарные установили, что в здании на улице загорелись строительные материалы.

Пожар уже удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.

Комплекс «МАРК» позиционируется как жилье премиум-класса. Цены на квартиры варьируются от 20 до 53 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье двухлетняя девочка погибла в результате пожара в квартире. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Установлено, что дети были дома без взрослых.

Пожарные нашли тело ребенка, когда им уже удалось потушить огонь. Шестилетний брат и девятилетняя сестра погибшей смогли самостоятельно покинуть жилье. Прокуратура возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Также в ведомстве напомнили родителям, что малолетних детей нельзя оставлять без присмотра.

