Сдавать в приют? Что делать при внезапной аллергии на питомца
Зоозащитник Нуриева: аллергия на питомца
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Даже если симптомов не было изначально, они могут неожиданно появиться спустя время.
Внезапная «аллергия» на домашнюю собаку или кошку не означает, что питомца нужно сдавать в приют. Иногда причина кроется вовсе не в животном. Об этом ТАСС рассказала зоозащитница Александра Нуриева.
По словам зоозащитницы, если у вас внезапно появилась аллергия на питомца, то следует не сдавать его в приют, а попросить друзей или родственников взять на передержку.
Затем нужно посетить аллерголога. На приеме у компетентного врача может выясниться, что источником проблемы была пыль или плесень — причину недомогания устанавливают при помощи анализа крови или кожного теста.
Врач назначит курс иммунотерапии, который скорректирует состояние пациента. Чаще всего это позволит сохранить животное в доме, что избавит его от страданий.
Как подчеркнула Нуриева, у собак разлука с владельцем часто вызывает депрессию. У кошек реакция бывает менее заметной внешне, но у них может развиться хронический стресс, подрывающий здоровье.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.