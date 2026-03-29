Toxi$ рассказал, как за донат родился его вирусный танец

Танцевальные движения быстро подхватили пользователи интернета.

Российский рэпер Андрей Смелянский, известный под псевдонимом Toxi$, раскрыл историю своего танца, который обрел популярность в социальных сетях. Подробнее артист рассказал на шоу «Кстати».

По его словам, все началось во время онлайн-стрима на платформе Twitch: один из зрителей отправил небольшой донат рэперу с просьбой исполнить песню Nobody. Андрей прямо в эфире придумал танцевальные движения, ставшие потом вирусными.

«Я запустил просто на Twitch обычный эфир, просто поговорить с подписчиками. У меня там в среднем 500 человек. То есть чисто для своих фэнов. Рассказал, как у меня неделя прошла. Суть в том, что мне пришел донат от подписчика, и он сказал: „Спой Nobody“. Вот так и залетел на импровизации, по угару», — заявил он.

Артист также подчеркнул, что аудитория встретила ролик в целом положительно — негативных комментариев о танце почти не было.

Видео с танцем Андрея «Возьми телефон, детка» завирусилось в соцсетях в феврале. В нем рэпер сидит в комнате перед монитором и напевает песню, в середине которой встает, чтобы потанцевать. За месяц ролик разлетелся на мемы, а популярность трека Nobody выросла в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певица Слава выложила свой поход в туалет в соцсети.

