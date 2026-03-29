Мужчина на машине въехал в толпу в Британии

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Jacqueline Lawrie

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Раненые находятся в критическом состоянии.

В британском Дерби 30-летний мужчина на автомобиле наехал на пешеходов, есть пострадавшие. Об этом сообщает газета Mirror, со ссылкой на источник в полиции города.

Инцидент произошел в районе Фрайар-Гейт в 21:30 по местному времени (23:30 по московскому — Прим. ред.). Собеседник издания отметил, что преступник въехал в людскую толпу на черной машине Suzuki Swift.

В результате несколько человек получили ранения. Издание подчеркивает, что в настоящее время все пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии. По словам очевидцев, случившееся в городе было «настоящей бойней». Сейчас угрозы для граждан нет.

После наезда правоохранители нашли водителя автомобиля. Им оказался 30-летний мужчина. В настоящее время его заключили под стражу. Улица, на которой случилось происшествие, временно закрыта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.