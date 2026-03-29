Грибы не рекомендуется хранить при комнатной температуре.

Людям следует воздержаться от покупки темных шампиньонов, а также проявлять осторожность при потреблении продукта. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Грибы должны быть твердыми и упругими. Шампиньоны могут быть белыми, светло-серыми и розоватыми. Если гриб темный, чаще всего это говорит о его несвежести, такие шампиньоны лучше не покупать», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что непереносимость грибов проявляется у каждого человека по-разному. Кроме того, там пояснили, что при покупке шампиньонов нужно обращать внимание на шляпку: если она влажная, липкая и скользкая, то продукт хранили неправильно.

«Купленные в магазине шампиньоны перед приготовлением достаточно просто промыть холодной проточной водой. Хранить их нужно в холодильнике с учетом срока годности на упаковке. Комнатная температура для хранения не подходит», — добавили в Роспотребнадзоре.

В службе напомнили, что шампиньоны богаты витаминами В, С и Е, минералами, полезными жирами и белками, а также содержат калий, кальций, фосфор, цинк и селен.

