Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы

Больше возможностей для ее увеличения получат многодетные семьи.

Армейская служба, декретный отпуск и уход за пожилыми родственниками или инвалидами теперь могут нарастить размер пенсии. Об этом агентству «Прайм» сообщила замглавы совета директоров «Сибирского делового союза» Анастасия Горелкина.

Эксперт отметила, что указанные периоды являются нестраховыми. По ее словам, они будут включены в пенсионный стаж и позволят получить дополнительные баллы, даже если человек не имел официального трудоустройства.

Горелкина подчеркнула, что за один год военной службы или присмотра за инвалидом государство предоставит 1,8 балла (порядка 282 рублей в месяц к пенсии). За второго ребенка дают 3,6 балла (564 рубля), а за третьего и четвертого — 5,4 балла (846 рублей).

Она также напомнила о вступлении в силу с 1 января 2026 года главного изменения — отмены ограничений для многодетных семей.

«Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без ограничений», — добавила аналитик.

При этом эксперт добавила, что для зачета нестраховых периодов человеку необходимо наличие нескольких дней официальной работы до или после них. Кроме того, Горелкина уточнила, что пенсионеры могут оформить перерасчет через заявление в Социальный фонд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нужно россиянам для получения большой страховой пенсии.

