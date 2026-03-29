Навроцкий раскритиковал Евросоюз за бюрократию и утрату здравого смысла

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Marcin Banaszkiewicz/Fotonews

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению польского лидера, альянс нуждается в «срочном ремонте».

Президент Польши Кароль Навроцкий жестко раскритиковал Евросоюз (ЕС) во время своего выступления на мероприятии Conservative Political Action Conference (CPAC) — ежегодной политической конференции, в которой участвуют консервативные активисты и официальные лица из всех уголков США. Она проходит в Далласе, штат Техас. Об этом он сообщили представители радиостанции RMF FM, опубликовавшие речь Навроцкого.

«Мы были частью Европейского союза 20 лет, и теперь он нуждается в срочном ремонте. Мы видим политику, которая рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того чтобы укреплять Европу, они ее ослабляют», — заявил польский лидер.

Президент уточнил, что имел в виду энергетическую политику ЕС, которая развивается слишком быстро и при этом игнорирует вопросы экономической и энергетической безопасности. Провалы Навроцкий наблюдает и в миграционной политике — она «не защищает границы и социальную сплоченность».

По словам главы государства, Соединенные Штаты и Польша — две нации, объединенные христианской цивилизацией. Но вышеперечисленные идеологические проекты отвлекают граждан от соответствующих ценностей и не способствуют укреплению общества.

«Я считаю, что Европа и Америка сильны, когда уважают свои страны», — заключил Навроцкий.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Польше разгорелся скандал из-за украинского журналиста, оскорбившего президента. Виталий Мазуренко сравнил Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом в тюрьме, приправив эпитеты соответствующим жаргоном. Дело было передано в прокуратуру города Лодзь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.